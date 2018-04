Irmã mais velha de Lula morre aos 72 anos Foi enterrada ontem à tarde, no Cemitério da Pauliceia, em São Bernardo do Campo, a irmã mais velha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marinete Cerqueira da Silva, de 72 anos. Ela era viúva e tinha dois filhos. Marinete sofria de câncer no pulmão há oito meses. O ex-presidente acompanhou o enterro ao lado de sua mulher, Marisa Letícia, e de familiares.