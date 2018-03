Irmão diz que enforcou menino O menor M.F.S.O., de 7 anos, violentado e enforcado no domingo no povoado de Porto Grande, na zona rural de São Luís, foi morto pelo irmão adotivo, Moizaniel Santana. Ele e o amigo Rogenilson Pires confessaram ter abusado sexualmente de M. e que o mataram com medo de serem denunciados. Eles disseram que estavam bêbados quando cometeram o crime. Perguntado se estava arrependido, Rogenilson respondeu: "Mais ou menos". Ele foi encontrado pela polícia na terça-feira. Já Moizaniel se entregou ontem. Se forem condenados, cada um pode pegar de 12 a 25 anos de prisão.