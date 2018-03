Irmãos atropelados continuam em coma Atropelados quinta-feira no Limão, zona norte, por um fugitivo da polícia, os irmãos Nícolas e Atos da Silva, de 6 e 11 anos, continuavam internados em coma ontem. Atos estava na Santa Casa e Nícolas, no Hospital do Mandaqui. A família disse que Nícolas precisava passar por cirurgia e cobrou da seguradora do carro a transferência para um hospital com "estrutura". Para a Secretaria Estadual da Saúde, o Mandaqui está apto a fazer qualquer cirurgia, mas ela não é necessária no caso de Nícolas.