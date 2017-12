Irmãos morrem em incêndio dentro de casa no interior da Bahia

Duas crianças morreram e outra ficou gravemente ferida, na manhã desta sexta-feira, 29, após um incêndio numa casa do bairro Cidade Modelo, em Vitória da Conquista, a 509 quilômetro de Salvador, na Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 8h30 em um dos quartos do imóvel e se espalharam rapidamente pelos outros cômodos. Lucas, de 3 anos, ainda tentou se esconder debaixo da cama, mas não conseguiu escapar. A irmã dele, Leila, de 3 meses, dormia no sofá da sala e também morreu no incêndio. Mariana, de 1 ano, foi salva por vizinhos que arrombaram as portas e janelas, segundo os bombeiros. Ela teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus e está internada em estado grave no Hospital de Base de Vitória da Conquista. No momento do incêndio, Márcia Matos, mãe de Mariana, cuidava da filha e dos dois sobrinhos. O Corpo de Bombeiros acredita que ela estava do lado de fora quando o fogo começou. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelo Distrito Policial da cidade.