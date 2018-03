Irmãos Viana mantêm favoritismo Dois irmãos, ambos do PT, são favoritos na corrida pelo governo e pelo Senado no Acre. Pela pesquisa divulgada ontem pelo Ibope, o senador Tião Viana deverá obter 56% dos votos válidos na corrida estadual, ante 42% do tucano Tião Bocalom. A mesma pesquisa indica que o ex-governador Jorge Viana lidera a corrida ao Senado com 34% das intenções de voto. As duas vagas são disputadas ainda por Sérgio Petecão (PMN), com 32%, e Edvaldo Magalhães (PC do B), com 21%. Um dos alvos da oposição no fim da campanha foi a cidade de Cruzeiro do Sul. Apesar de o PT governar o Acre há 12 anos, Cruzeiro tem se mantido como reduto antipetista.