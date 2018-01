Iron Maiden bate recorde de público em SP

Foram R$ 350 para ser VIP e ficar com lama até a canela. Foram R$ 140 de ingresso comum para enfrentar uma fila de até 4 horas em volta do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. E mais uma hora de atraso para reparar danos no palco causados pela chuva. Se todos esses motivos irritaram muitos fãs do Iron Maiden antes de o show começar, quando ouviram o discurso de Winston Churchill, seguido de Aces High, eles explodiram junto às rajadas de fogos de artifício saídas da beira do palco. Após colocar potência nas clássicas Wrathchild e 2 Minutes to Midnight, o vocalista Bruce Dickinson pediu desculpas pelo atraso. "Queríamos ter a certeza de que todo mundo estivesse aqui dentro." Em seguida, revelou que era o maior show já realizado. "Pensávamos que tivéssemos feito o maior show na Suécia, quando reunimos 57 mil pessoas. Mas vocês ganharam." De acordo com a organização, 63 mil pessoas estiveram presentes no show que prometeu - e cumpriu - tocar os maiores sucessos do grupo inglês na turnê Somewhere Back in Time. Um dos auges do show foi quando cantaram Fear of the Dark. A pista premium ficou abarrotada. Houve reclamação do excesso de público. "Premium só no preço", desabafou Thiago Spacea, de 29 anos. Por causa do terreno acidentado, a arena tinha desníveis. O público no meio da premium alcançou o alto de um monte e tampou a visão de quem assistiu ao espetáculo atrás. Do lado direito do palco, centenas de pessoas da pista comum invadiram área proibida e fizeram de um morro arquibancada privilegiada. Após cinco anos de espera, 22 mil pessoas haviam assistido anteontem ao Iron no Sambódromo do Rio. A maratona de shows com músicas de 1980 a 1989 deu a volta ao mundo, visitando 32 países - no Brasil, passou por São Paulo, Curitiba e Porto Alegres.