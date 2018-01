Itália encontra corpo no mar que pode ser de brasileira desaparecida durante cruzeiro

Um corpo encontrado no mar por equipes de investigação italianas pode ser da brasileira Simone Scheuer, de 35 anos, funcionária da MSC desaparecida durante um cruzeiro. A Promotoria de Brindisi, que investiga o caso, foi informada pelas autoridades da cidade de Údine sobre o corpo e agora realiza testes de reconhecimento do cadáver, que está em estágio avançado de decomposição.

O corpo de uma mulher foi achado em 2 de julho, no mar de Lignano Sabbiadoro, pela Capitania dos Portos de Grado, em Udine. De acordo com fontes da investigação, as roupas eram idênticas àquelas que Simone usava quando desapareceu. Mas falta a confirmação por exame de DNA.

Simone foi vista pela última vez em 18 de junho, quando o cruzeiro estava em Veneza, que fica a cerca de 66 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Seu desaparecimento foi notificado às autoridades em 19 de junho, quando o navio da MSC estava perto de Pescara, por onde ficou por cerca de uma hora antes de zarpar para Brindisi, onde chegou com atraso.

O promotor Milto Stefano De Nozza trabalha com a hipótese de homicídio doloso cometido por uma pessoa ainda não identificada. Mas outras possibilidades não foram excluídas. O médico legista Lorenzo Desinan ainda não conseguiu estabelecer as causas da morte pela análise dos restos mortais. O corpo pode ter caído no mar antes ou depois da parada do navio em Veneza e ter sido levado pelas correntes marítimas do Adriático.

A família de Simone, que vive em São Paulo, tinha lançado um apelo para tentar encontrar a brasileira. Os investigadores italianos apreenderam tudo que estava na cabine da mulher e analisa também as imagens das câmeras de segurança. Simone Scheuer Sousa fazia parte da tripulação do MSC Musica e trabalhava na limpeza do transatlântico. De acordo com familiares e amigos, a brasileira teria rompido recentemente um namoro de dois anos com um colega, qua a teria traído. /ANSA