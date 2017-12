Itália pede ao Supremo que casse decisão de Lula O governo italiano pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) que casse a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negar a extradição do ex-ativista Cesare Battisti e determine sua entrega ao país. Battisti foi condenado a prisão perpétua na Itália por suposto envolvimento com assassinatos. Em 2009, o STF decidiu autorizar a extradição de Battisti, mas Lula, em seu último dia de governo, decidiu não entregá-lo à Itália.