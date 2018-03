Italiana que perdeu o voo 447 morre em acidente A italiana Johanna Ganthaler, que se atrasou e não embarcou no voo 447 da Air France, morreu em um acidente de carro na Áustria. Segundo a agência de notícia Ansa, o marido dela, Kurt Ganthaler, ficou gravemente ferido. O casal alugou um carro em Munique, Alemanha, para ir até a Itália. O acidente aconteceu em uma estrada de Kufstein, na Áustria - o veículo teria tombado ao desviar de um caminhão. Johanna era aposentada e veio ao Brasil passar férias com o marido. Eles pretendiam voltar no dia 31 de maio, mas perderam o voo e viajaram no dia seguinte.