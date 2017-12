Italiano de 68 anos é preso por exploração sexual em Fortaleza

O italiano Arnoldo Tassiani, de 68 anos, foi preso em flagrante quando abusava sexualmente de uma adolescente de 14 anos, dentro de um carro. A prisão ocorreu após uma denúncia feita no centro de Fortaleza, segundo informações da coordenadora estadual do Escritório de Combate e Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos do Ceará, Eline Marques. A abordagem foi feita por uma equipe do Ronda do Quarteirão, responsável pelo policiamento comunitário na capital cearense, por volta das 4h30 desta sexta-feira, 5, na Rua Castro e Silva. Os policias estranharam um carro, um Gol branco, parado no meio da rua, durante a madrugada, em pleno centro comercial, e decidiram abordar o condutor. O italiano estava com a adolescente dentro do carro. Ele recebeu voz de prisão dos policias e foi levado para a Delegacia de Capturas, que também fica na área central de Fortaleza. Tassiani foi enquadrado no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que qualifica como crime "submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual". A pena prevista no ECA varia de quatro a dez anos de prisão, e multa. A adolescente, que disse ser moradora de rua, foi ouvida por psicólogos e, depois, encaminhada ao Núcleo Estadual de Enfrentamento à Violência da Criança e do Adolescente. Atualizado às 16 horas para acréscimo de informações