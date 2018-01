Italiano é seqüestrado e morto em Blumenau Quando a polícia de Blumenau (SC), a 130 km de Florianópolis, entrou na cobertura de um prédio no centro da cidade no início da madrugada desta sexta-feira, 24, encontrou uma cena sangrenta e inusitada. O empresário italiano Vincenzo Nazzaro, de 55 anos, estava morto no chão enquanto Carlos Lacerda Júnior, de 30 anos, bastante ferido, dormia embriagado na cama ao lado. O delegado Walmir Padilha explicou que o caso começou com a chegada do italiano ao aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, na noite de quinta, 23. Ele e a cunhada Tatiane Lourenço da Silva, de 26 anos, estavam colocando as malas no carro quando foram abordados por dois homens, que alegavam ser agentes da Polícia Federal e teriam um mandado de prisão contra ele. "Nazzaro aceitou pagar US$ 200 mil", disse o delegado. Todos foram para o apartamento em Blumenau, onde Nazzaro entrou em contato com um empresário de Balneário Camboriú, que poderia conseguir o dinheiro. Tatiane foi mandada para a cidade, a 60 km de distância, mas nada conseguiu. Enquanto isso, vizinhos alertavam a polícia de que estaria havendo uma briga no apartamento. Sem saber ainda das circunstâncias do caso, a equipe do delegado Padilha entrou. "No início, aquele rapaz disse que era segurança do empresário, mas mudou a história quando Tatiane o identificou como um dos supostos policiais federais", explicou o delegado. Marcas de sangue espalhadas por todo o apartamento, de acordo com Padilha, indicam que houve briga. "Encontramos quatro tiros no teto, disparados pela arma que estava no quarto", contou. As primeiras informações da perícia revelaram que a morte foi provocada provavelmente por golpes com uma garrafa de champanhe. Lacerda Júnior foi autuado em flagrante por seqüestro seguido de morte e está internado no hospital, pois apresentava profundos cortes na perna. Enquanto ainda tenta descobrir mais detalhes do caso, a polícia investiga o paradeiro do terceiro homem, que fugiu e deixou o apartamento trancado.