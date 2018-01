Italiano preso por beijar a filha é transferido para hospital no CE

O italiano preso em Fortaleza, suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, foi transferido para o hospital na tarde do domingo, 6, devido a uma crise hipertensiva. O diagnóstico foi assinado pela médica Janaína Oliveira, levada pelo advogado Flávio Jacinto ao 2º Distrito Policial, onde o italiano estava preso desde a última terça-feira.

Veja também:

Italiano que beijou a filha na boca vai continuar preso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Quando chegamos à delegacia, vimos que ele estava muito tenso, nervoso e não tinha comido. Por isso, resolvemos buscar um médico para que o atendesse. Ao medir a pressão sangüínea, ela determinou que ele fosse transferido para o hospital e pediu uma série de exames", contou Flávio Jacinto.

O italiano está internado no terceiro andar do Hospital Gênesis na companhia da mulher e sob escolta da polícia. A transferência, no entanto, não foi determinada pela Justiça. De acordo com o advogado, bastou o diagnóstico da médica para que ele fosse levado ao hospital, que é particular.

A acusação contra o italiano é que ele teria cometido estupro vulnerável, previsto no Artigo 217-A, da Lei 12.015, que entrou em vigor em agosto último. De acordo com o relato de um casal de turistas brasileiros, ele teria beijado a filha e acariciado suas partes íntimas dentro da piscina de uma das barracas localizadas na Praia do Futuro, em Fortaleza. Caso fique comprovado o abuso, a lei prevê pena de 8 a 15 anos de prisão.

O inquérito policial tramita em segredo de Justiça. Quatro testemunhas já foram ouvidas, entre elas o casal. Segundo a delegada Ivana Timbó, chefe da Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescente (Dceca), responsável pela apuração do caso, as informações prestadas foram muito veementes. As duas testemunhas disseram que o italiano estava dentro da piscina com a filha e disse que as carícias feita por ele na filha incomodaram várias pessoas que estavam na barraca.

A menina também foi ouvida pela polícia, na companhia da mãe, de uma psicóloga e de uma assistente social. A delegada pretende ouvir mais três testemunhas na terça-feira, 8, todos funcionários da barraca onde o crime teria ocorrido. Ivana disse ainda que espera concluir o inquérito até a próxima quinta-feira. O fato de o italiano ser pai da menina não está sendo questionado. "Não faz diferença na nova lei. O crime é o mesmo", disse a delegada.

Com a repercussão do caso, o casal de turistas brasilienses que acusou o italiano abreviou a volta para casa. Uma das testemunha chegou a dizer que o beijo que o pai deu na filha não apenas um "selinho", um beijo rápido, como alegou a mãe da menina, que disse ser costume da família se cumprimentar dessa forma.