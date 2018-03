Italiano se queixa de privações na PF Alegando ser vítima de "gravíssimos constrangimentos ilegais", o italiano Cesare Battisti pediu ao Supremo Tribunal Federal sua transferência para a Polinter no Rio. Ele está preso na carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal, e aguarda o julgamento de pedido de extradição feito pela Itália. Battisti afirma que está sendo submetido a regras do regime disciplinar diferenciado.