Itamar anuncia apoio a Alckmin de olho em Aécio em 2010 O ex-presidente da República, Itamar Franco, anunciou nesta quinta-feira o seu apoio ao candidato do PSDB a presidente, Geraldo Alckmin. Em entrevista concedida em seu apartamento na zona sul de Belo Horizonte, Itamar justificou sua escolha, explicando que ela foi motivada por planos políticos futuros para 2010, que incluiria o projeto Aécio, em que o atual governador mineiro seria candidato à Presidência. "Decidi este apoio não só diante das qualidades do nosso candidato, mas dentro do esquema que vai mais a frente. Minas precisa estar alerta nesta eleição", disse. Itamar não poupou críticas ao presidente Lula. Para ele, o governo Lula "virou um feixe de palha que qualquer vento leva" e foi mais além, afirmando que "o próprio presidente é quem prejudica o PT, por sua postura não ética". Disse mais: "Ele que era antigamente um militante, hoje é um homem arrogante". Ele explicou que foi o primeiro governador não petista a apoiar a candidatura de Lula à Presidência, desde o início do governo dele em Minas Gerais e o fez acreditando nos seus princípios. "O governo dele perdeu a ética, é isto que Minas Gerais precisa entender". Em seguida, Alckmin agradeceu o apoio, e elogiou o ex-presidente, a quem chamou de referência ética na política brasileira. "Em política é time, é equipe", e citou o ditado popular: "Diga com quem andas e lhe direi quem és". Alckmin anunciou que Henrique Hargreaves, ligado a Itamar Franco, Henrique Hargreaves, será o coordenador da campanha dele em Minas Gerais. Alckmin se esquivou de responder a pergunta de que seu apoio fora dado em troca do final da regra da reeleição. "Cada coisa vem ao seu tempo. O meu primeiro compromisso é fazer um bom governo em quatro anos". Comemoração Em Brasília, o comando da campanha de Alckmin, festejou o apoio recebido. O coordenador-geral da campanha, senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), disse que Itamar é um eleitor "importante no Brasil inteiro" e que a candidatura de Alckmin sai "enormemente reforçada" com esse apoio. "Itamar é um homem que tem uma vida pública limpa, que deu uma contribuição positiva ao País e dará à campanha uma feição ainda maior de austeridade ética e compromisso público", acrescentou Guerra. O senador Heráclito Fortes (PFL-PI), que também participa da coordenação da campanha, subiu à tribuna do Senado, no início da tarde, para elogiar Itamar Franco e destacar a importância do apoio público do ex-presidente ao ex-governador paulista. Fortes observou que o candidato da coligação PSDB-PFL precisa reduzir em apenas 10 pontos porcentuais a diferença que o separa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas pesquisas de intenção de voto, para garantir a realização de um segundo turno com boa perspectiva de vitória.