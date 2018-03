Itamar promete ''lealdade'' a Serra

Na segunda visita a Minas nesta semana, o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, recebeu ontem o apoio do ex-presidente Itamar Franco (PPS). Embora integre a coligação do governador Antonio Anastasia, candidato à reeleição, e faça dobradinha com Aécio Neves na disputa pelo Senado, Itamar estava reticente apoiar publicamente Serra.

A manifestação de apoio serviu como fato político para que Aécio reafirmasse a disposição de trabalhar pela candidatura presidencial do PSDB no segundo colégio eleitoral do País.

Itamar chegou a ser cotado para o posto de vice do presidenciável tucano, mas acabou descartado. Passou a criticar a postura amena de Serra em relação ao presidente Lula e chegou a ensaiar um encontro com a candidata do PV, Marina Silva.

Durante a reunião no apartamento de Aécio, Serra filmou os presentes e fez um pronunciamento elogioso ao ex-presidente, que quebrou a clavícula em um acidente doméstico.

Após o encontro, na frente dos jornalistas, Itamar disse para Serra que sempre defendeu a candidatura de Aécio à Presidência, mas "as circunstâncias" levaram à sua escolha. "Nós aqui estamos numa coligação em que há, sobretudo, a lealdade", destacou.

Serra, por sua vez, não economizou nos afagos ao ex-presidente. Afirmou que a declaração de apoio tem enorme importância política, eleitoral e moral. "É um homem que marcou a história do Brasil pela sua integridade e pelo fato de ter conduzido o Brasil à sua estabilidade depois de 15 anos de superinflação", disse.

Mais uma vez, o presidenciável minimizou a pouca presença de sua imagem no material de campanha dos tucanos em Minas. Ele confirmou que contará com comitês específicos no Estado. "Nós vamos ter em muitos Estados comitês que cuidam especificamente de receber o material, encaminhar o material, ver questão de agenda", disse.

"Todos os nossos comitês são Serra. Mas queremos que tenha ainda mais grosso do material chegando junto. É preciso ter alguém que coordene isso", emendou Aécio. Segundo ele a campanha de Serra "avançará absolutamente colada" à chapa em Minas.

Com Aécio e Anastasia, Serra participou no início da noite de uma caminhada no centro comercial de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Itamar não acompanhou os tucanos.