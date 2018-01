Itamar questiona por que Lula não fez reforma política O ex-presidente Itamar Franco (sem partido) disse nesta quinta-feira, 3, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa "expressar melhor o seu pensamento" sobre a proposta de convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte para fazer a reforma agrária. Bandeira antiga do ex-presidente, a Constituinte exclusiva, deveria, na sua opinião, ser adotada principalmente para a formulação de um novo pacto federativo e de uma nova organização fiscal. Segundo ele, a Constituinte não é necessária apenas para a realização de uma reforma política. "O que se quer é mais além. Por que o presidente ficou três anos e meio e não fez a reforma política? Por que só agora é que ele vem falar em reforma?", questionou. Durante o seminário sobre saúde realizado na capital mineira pelo Instituto Teotônio Vilela em parceria com a executiva nacional do PSDB, Itamar recebeu vários afagos de Alckmin e do governador de Minas, Aécio Neves. O ex-presidente foi apresentado como um exemplo de ética e probidade administrativa. Nesta sexta-feira ,4, Itamar acompanhará o presidenciável tucano na viagem a Recife. Ele disse que irá representado Minas, a pedido de Aécio. Questionado se estava animado em participar da campanha, foi sucinto: "Toda vez que precisarem de mim, eu estarei. Quando não precisar, eu ficarei aquietado".