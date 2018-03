Itamaraty chama relator da ONU de ''irresponsável'' O governo brasileiro comprou briga com um relator da Organização das Nações Unidas (ONU) em torno dos números de homicídios no País. Na semana passada, o relator Contra Assassinatos Sumários, Phillip Alston, colocou em dúvida a redução de mortes apresentadas pelo governo. O Brasil chama o relator de "irresponsável". Ele esteve no Brasil em 2007 e preparou uma avaliação sobre a violência que foi divulgada na semana passada. Na quinta-feira, o governo brasileiro afirmou que, entre 2002 e 2007, o número de homicídios no País caiu 20%. Alston, porém, afirmou em uma conferência de imprensa ter dúvidas sobre a credibilidade dos números. O Itamaraty, em uma dura resposta, garantiu que Alston "está errado" e que existem estudos que mostram essa queda. "Queremos convidar o relator a revisitar seus preconceitos e aposentar seus estereótipos que prejudicam sua avaliação objetiva sobre a realidade", afirmou a embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazareth Farani Azevedo. Além disso, segundo o Itamaraty, ao optar por falar do Brasil à imprensa e não ao Conselho de Direitos Humanos, Alston "violou o código de conduta" dos relatores da ONU.