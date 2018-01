Itamaraty confirma morte de estudante brasileira no Canadá

Brasília - O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quarta-feira, 12, que o Consulado do Brasil em Vancouver, no Canadá, está dando assistência à família da estudante Nicole Vettori, de 17 anos. A estudante morreu nessa terça-feira, 11, depois de passar os últimos dias resfriada e reclamando de mal-estar. Ela foi medicada e recebeu recomendações médicas para voltar para casa.

Nicole morreu na província de Otocks, no Canadá. Ela estava no país para um programa de intercâmbio cultural. A estudante era natural de Varginha, no sul de Minas Gerais.