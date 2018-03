Itamaraty quer mudar lei do passaporte diplomático O Ministério das Relações Exteriores deve propor ao Executivo um novo decreto, mais rigoroso, para regulamentar a emissão de passaportes diplomáticos. A discussão está ainda no começo - não há uma definição de quão restritiva deverá ser a nova norma. A intenção é poupar o Itamaraty de episódios como o que envolveu a concessão desses documentos a dois filhos e alguns netos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.