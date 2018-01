Itaú Cultural abre espaço para crianças em SP O Instituto Itaú Cultural inaugura neste domingo, às 11 horas, o Domingo da Crianca, dedicado ao público infantil de 7 a 11 anos. Serão oferecidas atividades em diversas áreas artísticas, como oficinas de confecção, narração de histórias, dança e circo. Para a inauguração do projeto, foi convidado o escritor Ziraldo, que vai conversar com as crianças e autografar "Todo Pererê" e "O Segredo de Mãe Docelina", recentemente publicados pela editora Salamandra. "O Segredo de Mãe Docelina" apresenta às crianças uma quituteira da região da Mata do Fundão. De lá vem também o Pererê, personagem criado na década de 60 e que tem suas histórias agora reunidas em um só volume.