Ivete e Bell desfilam sem cordas para o público baiano

SALVADOR- Os baianos caíram na folia comandada por Ivete Sangalo e Bell Marques em um desfile sem cordas no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador nesta quinta-feira, 4, segundo dia oficial da folia na Bahia.

Ivete foi a primeira a entrar na avenida, pouco depois das 17 horas, e chegou com sua tradicional irreverência. "Estou gostosa? Estou de barriga de prova. Eu sinto isso todo carnaval. Quando estou descendo, eu tenho que tomar um chá corta pedra...”, brincou, antes de embalar a música deste ano,“Farol”.

Ivete foi seguida por uma legião de fãs, que a receberam, mais cedo, no trio ainda com um roupão cor-de-rosa, antes de vestir a fantasia. Essa foi a primeira vez que a musa do axé desfilou sem cordas.

Logo depois, chegou Bell Marques, que manteve acesa a alegria do grande público que se concentrou no principal circuito do carnaval baiano. No circuito Dodô (Barra/Ondina), quem animou a galera na quinta, logo no início da noite, foi o cantor Wesley Safadão, à bordo do bloco Coco Bambu. Assim que chegou ao circuito, ele foi cercado por uma multidão de fãs que aproveitaram para tirar selfies com o ídolo.

Além dele, ainda se apresentaram a Banda Eva, Babado Novo, Katê, Parangolé, Márcia Freire, Margareth Menezes e Baby do Brasil, além da Caetanave, com Carlinhos Brown e os fantasiados do Bloco Os Mascarados, que tradicionalmente desfila na quinta-feira de carnaval.