Ivete Sangalo 'beija' apresentador de TV e causa frisson

Em seu segundo dia de desfile à frente do Bloco Coruja, no Circuito Osmar (Campo Grande), Ivete Sangalo voltou a causar frisson entre os foliões. Desta vez, a musa da axé surpreendeu o público ao simular um beijo na boca do apresentador da TV Bandeirantes Guilherme Arruda, que havia subido ao trio para entregar um grande buquê de flores à cantora. Cantora já tinha avisado que 'pegaria geral'. Foto: Divulgação Ivete já avisava: "eu tô solteira e vou pegar geral!". Assim que o apresentador se aproximou da cantora, a platéia começou um coro de "Beija, beija". Ivete não perdeu tempo e nem se fez de rogada, arrancando gritos e aplausos do público. O beijo, porém, não foi real: a cantora, discretamente, colocou a mão entre sua boca e a do apresentador.