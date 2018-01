Ivete simula beijo em apresentador de TV Em seu segundo dia de desfile à frente do Bloco Coruja, no Circuito Osmar (Campo Grande), Ivete Sangalo causou frisson entre os foliões. A cantora simulou um beijo no apresentador da TV Bandeirantes Guilherme Arruda, depois do coro de ''''beija, beija'''' feito pela multidão que seguia o trio. Mas, a musa do axé colocou a mão entre sua boca e a do apresentador.