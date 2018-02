Ivete troca atração internacional por cover de Michael Jackson Após dias de desfiles no circuito Barra/Ondina, o Bloco Coruja - um dos mais concorridos da folia baiana - estreou neste domingo no Circuito Osmar (Campo Grande). Como vem fazendo nesse carnaval, Ivete Sangalo apareceu mais uma vez com um figurino mais ousado e sensual que nas festa dos outros anos. O modelo desse domingo era um maiô branco. Apesar da chuva que insiste em cair na capital baiana desde o início do carnaval, a animação não foi comprometida e os foliões tomaram as ruas do centro da cidade. E na falta da atração internacional, que foi cancelada, a cantora convocou Rodrigo Teaser, cover de Michael Jackson, para animar os foliões. "Eu convidei uma cantora, mas como ela não pôde chegar a tempo, trouxe o Michael", disse, bem-humorada. Juntos, Ivete e Teaser cantaram Thriller e Billie Jean, sucessos do artista norte-americano. "Meu filho, agora vá curtir o carnaval", recomendou a cantora ao convidado, quando a apresentação do artista terminou. A cantora havia anunciado, antes do carnaval, que a condição que o artista impôs para participar do desfile foi não ter o nome revelado. Dias depois, porém, a cantora fez novo anúncio, desta vez para dizer que a atração não poderia mais vir, por incompatibilidade de agendas.