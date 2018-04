Ivo Cassol poderá concorrer ao Senado

O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o registro da candidatura do ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol (PP), para concorrer a uma vaga no Senado nestas eleições. O ministro Arnaldo Versiani concedeu também o registro da chapa majoritária para o cargo formulado pela coligação "Avança Rondônia". O Ministério Público Eleitoral acusa Cassol de abuso de poder econômico e político e de compra de votos nas eleições de 2006. A pedido do órgão, o TRE-RO havia indeferido seu registro.