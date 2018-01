Já houve mais de 50 mil apagões desde novembro Segundo a Eletropaulo, o período de chuvas, entre novembro é março, é o mais propício à quedas de árvores. Esses acidentes provocam metade dos cortes de energia da capital no período. De novembro de 2006 a março de 2007, houve 88,6 mil apagões. O número aumentou para 96,5 mil entre 2007 e 2008. De novembro a janeiro deste ano, foram 53 mil. A AES Eletropaulo tem autorização da Prefeitura para fazer podas. "Mas só podamos galhos que interferem na rede", diz o diretor executivo de Operações, Roberto Mario Di Nardo. A concessionária também é acionada por bombeiros e Defesa Civil quando as árvores caem nos fios. "Se quem for podar não for habilitado, pode levar um choque e morrer." Di Nardo ressalta que a poda é feita de maneira correta, pois a empresa investe constantemente em treinamento dos técnicos.