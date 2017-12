Jaçanã termina o verão como o bairro mais quente da capital O verão acabou oficialmente às 21h07 de terça-feira, 20, com a chegada do outono, estação que deve ter temperaturas mais amenas e umidade relativa do ar mais baixa em São Paulo. Segundo comparação de medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e das estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, o bairro do Jaçanã, na zona norte da capital, foi o que registrou as mais altas temperaturas deste verão, com média de 30,6 graus. Na capital, a média registrada na capital foi de 27,3 graus; no Campo Limpo, bairro da zona sul, foi registrado o menor índice de umidade relativa do ar. Em 5 de março, as medições das estações meteorológicas do CGE apontaram o número de 15%, metade dos 30% considerados satisfatórios pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A maior temperatura na capital ocorreu em 23 de fevereiro, com 33,3 graus, segundo dados do Inmet. Previsão Nesta quarta-feira, 21, o ar frio e seco que avança por São Paulo deixa o tempo aberto, com sol e temperatura amena na região metropolitana, no litoral e em quase todo o interior. Previsão de chuva no litoral norte, no Vale do Paraíba e no norte paulista. A capital deve ter máxima de 27 graus, temperatura que deve seguir em elevação até sábado, 24, quando a temperatura pode chegar aos 30 graus. A frente fria deixa o tempo fechado no centro-sul do Rio de Janeiro, no sul e na zona da mata de Minas Gerais, no norte e no litoral norte de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Triângulo Mineiro. A chuva também deve cair no nordeste gaúcho e no leste catarinense; sol nas demais áreas do sul de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no extremo norte do País e em quase todo o Nordeste. Previsão de chuva passageira no litoral de Sergipe a Pernambuco, e de pancadas de chuva à tarde no Ceará, no Piauí, no Maranhão e nas demais regiões do Brasil. Máxima de 34 graus em Vitória e de 26 graus em Porto Alegre.