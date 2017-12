Jacaré e jibóia são capturados no Rio Um jacaré de papo amarelo de aproximadamente um metro e meio e 25 quilos e uma jibóia de quase dois metros foram capturados na tarde desta quarta-feira por bombeiros do quartel da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O jacaré estava passeando na Avenida Sernambetiba, na altura do posto 9, no Recreio dos Bandeirantes, enquanto a cobra foi encontrada na praia de Grumari. De acordo com o comandante das Unidades Especiais do Corpo de Bombeiros, coronel Marco Aurélio Silva, os animais deixaram o habitat natural provavelmente em busca de comida. "O desequilíbrio ecológico provoca esse tipo de coisa. Os dois foram capturados próximos do habitat. Felizmente, não atacaram ninguém", afirmou Silva, informando que os animais seriam devolvidos ainda hoje para o meio ambiente. "A cobra será levada para a Floresta da Tijuca e o jacaré para o Parque Municipal Chico Mendes (Recreio)."