Jacaré interdita trecho de praia na Barra Um filhote de jacaré provocou ontem a interdição de um trecho da Praia da Barra da Tijuca. O réptil de cerca de 1 metro de comprimento apareceu na areia no início da tarde, em frente ao Posto 3 e deve ter chegado à praia por um canal, no Recreio dos Bandeirantes. Assustados, banhistas chamaram os bombeiros. O 2º Grupamento Marítimo (G-Mar) capturou o animal no final da tarde, após várias tentativas. Com a pata esquerda fraturada, o jacaré foi encaminhado para o Rio Zôo.