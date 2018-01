Jacaré passeia na pista de pouso e atrasa vôo em Aracaju Os funcionários que trabalham na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, tiveram uma tarefa a mais na noite da terça-feira, 1º. Por volta da 19h20, um jacaré de cerca de um metro de comprimento apareceu exatamente na saída do vôo da TAM 9590. O alerta foi feito pelo comandante da aeronave e a equipe de manutenção da Infraero entrou em ação. O jacaré estava entre a interseção e a cabeceira da pista 11, no eixo na pista. A equipe de manutenção conseguiu levá-lo para um local mais distante, permitindo que a aeronave decolasse com cinco minutos de atraso. O jacaré, possivelmente da espécie papo-amarelo, foi levado pela Polícia Ambiental. O superintendente da Infraero em Sergipe, Fábio Bastos, disse que essa não é a primeira vez que um jacaré aparece no aeroporto, mas a primeira que um é encontrado na pista.