Jacques Wagner celebra vitória tripla de coligação O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), conseguiu uma vitória tripla na eleição. Além de conquistar a reeleição com margem mais ampla do que a revelada em todas as pesquisas ao longo da campanha - alcançou cerca de 63,8% dos votos válidos -, conseguiu eleger os dois candidatos ao Senado de sua chapa, Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB). E também de forma mais tranquila do que previam as pesquisas.