Jaguar - Aposta na velocidade dos modelos esportivos Dos quatro veículos que a Jaguar expõe em seu pequeno estande, o destaque é o XF. O cupê esportivo chama a atenção por suas modernas linhas externas. Há duas versões do carro. A SV8, com motor de 4,2 litros Supercharged que gera 420 cavalos, atinge a velocidade máxima de 250km/h (limitada eletronicamente). A outra opção é a Premium Luxo, equipada com propulsor V6 3.0, de 240cv. Outras atrações da montadora são as linhas 2009 de X-Type e XKR. O primeiro traz sob o capô um motor 3.0 V6 de 231cv e atinge velocidade final de 230km/h. O XKR exposto no Anhembi é uma unidade feita para celebrar os 60 anos do modelo. Seu propulsor é o mesmo do XF SV8. XKR-S Na nova série limitada, o esportivo é o mais rápido XK já produzido. O carro acelera de 0 a 96km/h em 4,9 segundos e chega a até 280km/h XF Apresentado em 2007 no Salão de Frankfurt (Alemanha), o modelo tem no Brasil duas opções de motor: V6 3.0 (240cv) e V8 4.2 (300cv) X-TYPE Modelo clássico passou por alterações. O interior ficou mais esportivo na versão 2.2 diesel - que não é comercializada no Brasil