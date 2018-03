Jamelão é internado após fraturar o fêmur O sambista José Bispo, o Jamelão, de 94 anos, deve enfrentar hoje uma cirurgia no quadril. Ele está internado desde terça-feira no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, no centro do Rio, para onde foi levado após levar um tombo. Intérprete há 57 anos da Mangueira, ele estava em casa com a mulher, e quando foi levantar da cama, caiu e fraturou o fêmur direito.