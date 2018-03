Jamelão passa por cirurgia no quadril O intérprete José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, de 94 anos, foi operado ontem para corrigir fratura no quadril. Ele está internado no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia (Into), no centro do Rio, desde terça-feira, quando sofreu uma queda em casa e quebrou o fêmur direito. Segundo a equipe do Into, coordenada pelo chefe da Divisão de Ortopedia e Traumato-Ortopedia, João Matheus, "a cirurgia foi tranqüila". A previsão de alta deve ser divulgada hoje.