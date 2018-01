Japão oferece US$ 170 mi para recuperar Baixada Santista O governo do Japão decidiu oferecer US$ 170 milhões para o programa de recuperação ambiental da região metropolitana da Baixada Santista. O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, que está no Japão, comunicou, por telefone, nesta manhã, a decisão do governo japonês ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O programa já conta com a licença ambiental e será executado pela Sabesp, beneficiando nove municípios com aproximadamente 1,100 mil habitantes. Os recursos vão ser liberados pelo banco japonês JBIC. Ontem, Lafer esteve na Keidanren, federação das indústrias do Japão, onde se encontrou com o presidente do Comitê Econômico Brasil-Japão, Minoru Muro Sushi. No encontro foi discutida a proposta de formação de livre comércio entre Brasil e Japão. A discussão em torno desse assunto foi iniciada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, em sua viagem ao Japão, no final do ano passado.