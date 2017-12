Japonesa é achada morta dentro de casa Hideko Nakaya, de 62 anos, foi assassinada anteontem no Parque Cruzeiro, zona leste de São Paulo. Ela foi encontrada na cozinha de casa pelo sobrinho, pouco antes das 21 horas. Segundo a PM, costumava freqüentar um karaokê com amigos, mas não apareceu na reunião de anteontem. Preocupados, eles entraram em contato com o sobrinho dela, que foi à casa após ela não atender o telefone. O portão da casa estava aberto. Segundo policiais, Hideko parece ter sido golpeada na cabeça. Ela estava com o corpo enrolado em fios de telefone e em fitas plásticas.