Jato da TAM estoura pneu e bloqueia pista no Santos Dumont O Aeroporto Santos Dumont suspendeu na manhã desta sexta-feira as operações de pousos e decolagens durante 48 minutos. Por volta das 9h27, o pneu de um táxi aéreo da TAM estourou quando a aeronave aterrisava. A interdição durou até 10h15. Após a liberação da pista, foram registrados pequenos atrasos nos vôos. De acordo com a Infraero, ninguém ficou ferido e o avião já foi retirado do local. A Infraero não soube informar quantos passageiros viajavam no jato da TAM.