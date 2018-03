Jatos pequenos devem mudar-se até dezembro Resolução do Conselho de Aviação Civil do Ministério da Defesa, publicada ontem no Diário Oficial da União, determinou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que a transferência da aviação geral (jatos particulares e aviões menores) seja feita até 31 de dezembro do Aeroporto de Congonhas para o de Jundiaí. A Anac deve tomar todas as medidas para adequar o aeroporto.