Jazz tradicional com sotaque de SP

Eles não são tradicionalistas só no nome. A Traditional Jazz Band chega aos 45 anos se mantendo fiel à vertente mais pura do estilo musical nascido em New Orleans, nos Estados Unidos. No repertório, só ritmos das raízes do jazz da primeira metade do século passado: ragtime, charleston e bebop. Nada de estilos mais modernos como acid, nu, fusion ou cool jazz. O que não significa, ainda mais no jazz, falta de criatividade. "Uma orquestra sinfônica se caracteriza pela disciplina em seguir o preestabelecido. No jazz, não. Eu toco uma música hoje e vou tocá-la amanhã de outra maneira, porque depende do estado de espírito do músico. E é uma improvisação coletiva. Cada um tem o seu momento para improvisar um solo. É como se fosse uma conversação entre os integrantes da banda", conta o trompetista Austin Roberts, de 70 anos.

Além de Roberts, outros cinco dos sete integrantes são paulistanos: Edo Callia, no piano; Carlos Chaim, no contrabaixo; Eduardo Bugni, na guitarra e banjo; William Anderson, no trombone; e Marcos Mônaco, no sax e clarinete. O baterista Alcides de Oliveira Lima, o Cidão, é de Sorocaba. Os instrumentos compõem a formação clássica do jazz . A eles se soma o wash board, uma tábua de lavar roupas utilizada pelos músicos do início do século passado.

"Os negros de New Orleans eram pobres e não tinham bateria. Então, eles improvisavam com o wash board, que produzia um som parecido com o reco-reco", diz o pianista Callia. O instrumento entra em cena em músicas como Califórnia, Here I Come, um tema cantado por Al Johnson, um cantor americano que ficou conhecido por pintar o rosto de preto.

A banda surgiu em 1964, formada pela reunião de estudantes universitários da Poli-USP e do Mackenzie que frequentavam os mesmos barzinhos de jazz. "Além da efervescência do rock e da bossa nova, havia um revival do jazz na década de 1960. Havia inúmeros bares de jazz como o Otero e Gonzales, na Bela Vista, o Capitu, nos Jardins, e a Galeria Metrópole, na Avenida São Luís", conta Roberts, um dos fundadores do grupo. E era justamente naqueles barzinhos enfumaçados, típicos do clima de jazz, que os rapazes foram conseguindo espaço para as apresentações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Histórias não faltam nessas mais de quatro décadas de banda. Os músicos brincam que já se apresentaram na terra, água e ar. Eles já perderam a conta do número de shows em cruzeiros pelo litoral brasileiro. Durante dois anos, na década de 1980, o grupo tocou em voos da Vasp, em viagens com mais de três horas de duração. "Muita gente gostava e pedia para viajar nos voos em que estávamos. Mas havia quem reclamava porque queria dormir", conta Cidão.

E tocaram também em trem. O grupo tocava em um vagão de uma composição que saía da Estação Júlio Prestes, na Luz, e seguia até Santos. Ao chegar à estação de trem de cada cidade, o grupo fazia uma apresentação gratuita. O show percorreu mais de 16 estações ferroviárias, tocando para um público que nunca havia ouvido falar de jazz. A ideia era percorrer 54 cidades do Estado. "Mostramos o projeto para a Fepasa que comprou a ideia. Mas, por causa do Plano Collor, o projeto não durou e foi cancelado", conta Callia.

Dois momentos marcaram a trajetória da banda: a participação no maior festival de jazz tradicional, o Sacramento Jazz Jubilee, na Califórnia, e um show em um pequeno bar na famosa Bourbon Street, uma das ruas que concentram bares de jazz em New Orleans. "O lugar comportava só 150 pessoas, mas o público que veio assistir ao show era tanto que tiveram de fechar a rua", conta Cidão.

Os integrantes, no entanto, nunca deixaram o diploma de lado. A banda é composta por três engenheiros, dois advogados, um economista e um administrador de empresas. "Temos uma filosofia. Estamos na banda pelo prazer de tocar, o que não significa tocar de forma amadora nem displicente. Tratamos a música profissionalmente, mas sem fazer dela uma profissão. Queríamos tocar sem ter de abandonar nossa profissão", explica o pianista/engenheiro Callia. E foram os motivos profissionais que levaram os componentes a entrar e sair da banda nessas quatro décadas. Do hepteto, apenas três são da formação original.

Prova disso é que eles ensaiam por cerca de três horas toda segunda-feira à noite em um cômodo do escritório de engenharia de Callia, no Butantã, zona oeste de São Paulo. É na salinha com pouca iluminação, repleta de fotos antigas, partituras e fitas K7 que eles escolhem as músicas, de um repertório de 400, que serão tocadas no concorrido show semanal - Vamos ao Jazz, realizado há nove anos na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Com bom humor, os músicos tocam e contam causos da história do jazz e da trajetória da banda.

A elegância não está apenas no repertório. Há muitos anos, eles vestem impecáveis uniformes, que se tornaram marca registrada. A ideia foi inspirada nas big bands, como a de Duke Ellington, que usava uniformes. As gravatas são especialmente desenhadas em um ateliê em New Orleans. Cada integrante escolhe uma cor de gravata. Ao colorido da gravata, se juntam a camisa preta e a calça cáqui. Dias especiais pedem smoking ou summer, mas com gravatas borboletas coloridas. E é com roupa de gala que eles devem subir ao palco do Theatro São Pedro, na Barra Funda, no próximo dia 19 para o show do lançamento em comemoração aos 45 anos da banda.