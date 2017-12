Joalheria é assaltada pela 2º vez neste ano na zona sul do Rio

RIO - A joalheria de um shopping em Botafogo, na zona sul, foi assaltada pela segunda vez este ano. De acordo com a polícia, três homens bens vestidos entraram na loja no fim da tarde de terça-feira como se fossem clientes. Eles amarraram as funcionárias da Joalheria Via Torino, do Botafogo Praia Shopping, e levaram todo o estoque de joias e relógios.

Os assaltantes fugiram pela saída de emergência do shopping e não foram percebidos pelos seguranças. O caso será investigado pela 10ª DP (Botafogo). Em fevereiro, quatro homens armados levaram quase todo o estoque da joalheria. Policiais chegaram a correr armados pelos corredores do shopping, em busca dos criminosos, mas todos conseguiram fugir.

Banco. Um caixa eletrônico foi arrombado na madrugada de hoje em uma agência bancária do bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, somente um maçarico foi encontrado no local. Os criminosos fugiram e a quantia levada ainda não foi contabilizada. A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio).