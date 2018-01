João Ubaldo pode ter alta amanhã O escritor João Ubaldo Ribeiro, de 61 anos foi internado ontem à noite na Clínica São Vicente, na Gávea (zona sul). Ele machucou o rosto e sofreu arranhões no corpo após cair da escada de seu apartamento no Leblon (zona sul). Segundo a assessoria de imprensa do hospital, João Ubaldo sofreu ferimentos leves e foi internado apenas para ficar em observação. Ele deve ter alta amanhã ou depois. "Eu me descuidei, tropecei no chinelo e acabei caindo da escada", disse o escritor. Ele contou que os ferimentos no olho direito estavam atrapalhando sua visão e que o tombo causou escoriações pelo corpo todo. "Não é nada grave. Hoje já estou me sentindo melhor." Ontem João Ubaldo foi submetido a uma tomografia computadorizada e a radiografias, mas os exames não constataram nenhuma lesão ou fratura. Mesmo assim, o médico particular do escritor, Jorge Roland Spitz, preferiu que João Ubaldo dormisse na clínica, em um quarto comum, para que ficasse em observação e realizasse novos exames amanhã. Ele estava acompanhado pela família. O baiano João Ubaldo, autor de "Viva o Povo Brasileiro", é imortal da Academia Brasileira de Letras desde 1993. O escritor também é colaborador de diversos jornais e revistas, entre eles O Estado.