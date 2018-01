Joãozinho 30 elogia grandiosidade do carnaval de SP SÃO PAULO - Pela primeira vez o Joãozinho 30, famoso pelos desfiles no Rio, assistiu aos desfiles de São Paulo. Segundo o carnavalesco, "estou impressionado com a grandeza do carnaval paulista. Cresceu muito. Não esperava que fosse tão grande, com tanta animação e tanta beleza." <br><br> "É muito diferente acompanhar os desfiles pelos bastidores, é um outro ângulo, uma nova sensação". O carnavalesco está coordenando um projeto, vai lançar uma escola de samba internacional, veio conversar com escolas de São Paulo para atraí-las para a parceria. O nome será Samba das Nações. A e scola que vai viajar pelo mundo falando sobre temas importantes como meio ambiente, violência e fome e, provavelmente, o primeiro desfile será na cidade. O projeto vai ter colaboração de embaixadas no Brasil. <br><br> Sobre a torcida, Joãozinho faz mistério. "Torço para todas as escolas. O que eu gosto é de festa".