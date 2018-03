Jobim anuncia auditoria da CGU na Infraero

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse nesta sexta-feira, 17, que a Controladoria Geral da União (CGU) fará "um levantamento total dentro da Infraero e que o ministro Jorge Hage vai designar um técnico para acompanhar os trabalhos da estatal que administra os aeroportos no País. O ministro disse que não deverá ter problemas com o fechamento da pista principal do aeroporto de Guarulhos para reformas, já na próxima semana, porque o momento é de baixa temporada. "Teria dificuldades se tivéssemos de interditar a pista num momento de pico ou num período de chuvas", afirmou o ministro. No dia em que se completa um mês do acidente com avião da TAM, que matou 199 pessoas, o ministro disse que a segurança no setor aéreo melhorou, mas reconheceu que a população ainda não percebeu a melhora. "Essa percepção da segurança não coincide ainda com a segurança que estamos obtendo. Estamos trabalhando para afirmar a segurança e também para melhorar a percepção da segurança", afirmou. Jobim almoçou no Comando da Marinha com o comandante, o Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto e às 15 horas embarcará para Porto Alegre, onde participará da missa em memória aos mortos no acidente com o avião da TAM.