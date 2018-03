Jobim cobra solução rápida para poltronas Apesar de o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, dizer que somente dentro de 60 dias poderá ter dados concretos em relação à reclamação dos passageiros sobre o pouco espaço entre as poltronas dos aviões, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, declarou ontem que tem pressa na solução do problema. "Eu quero uma definição rápida para isso", declarou o ministro, depois de ser condecorado com a medalha do Mérito Militar. Jobim anunciou que na segunda ou terça-feira vai participar da primeira reunião com toda a diretoria da Anac, quando o ministro tratará da operacionalidade da agência, do seu modelo de gestão e como ela vai trabalhar em conjunto com a nova secretaria executiva do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), a ser criada para cobrar ações da Anac. Ao ser indagado se a Anac precisa de acertos, disse: "É uma questão operacional. Temos uma visão de que a agência hoje, nacionalmente, tem problemas na percepção de suas ações e quero exatamente lembrar que precisamos ter agências que transmitam segurança ao País." Sobre o espaço entre as poltronas dos aviões no Brasil, Jobim avisou que é preciso que as empresas dêem uma resposta à população. "Não é o problema apenas de um homem de 1,90 metro, é de homens e mulheres e todos sentem isso", afirmou o ministro. Ele disse que não consegue se sentar na poltrona porque ela não oferece espaço para as pernas das pessoas e que a altura do brasileiro vem aumentando ano a ano. "Espero que as empresas tenham a lucidez e a nacionalidade no sentido de atender a uma reivindicação que é dos usuários", declarou o ministro. "As empresas foram feitas para servir aos usuários e não os usuários servirem às empresas." Jobim informou que vai visitar hoje, às 9 horas, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, onde estão sendo realizadas obras para receber parte do tráfego de Guarulhos. Depois, Jobim irá até Jundiaí. Para lá, será transferida grande parte da aviação geral e, possivelmente, vôos da aviação comercial. A terceira etapa da visita do ministro será em Guarulhos.