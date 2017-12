Jobim confirma que presidente da Infraero cairá

Após a troca de comando na cúpula do Ministério da Defesa, o governo deve decidir ainda nesta quinta-feira, 26, a mudança também no comando da Infraero. Na semana passada, o Planalto havia definido a saída do atual presidente, o brigadeiro José Carlos Pereira, e na quarta o novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou que fará a troca. Um dos nomes cotados para assumir é o do ex-presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão. O Planalto também chegou a discutir o nome do ex-senador e ex-líder do governo no Congresso Fernando Bezerra (PTB), mas avaliou que deve ser alguém que tenha trânsito no mercado, entenda de logística e seja um gestor capaz de administrar uma Infraero que deverá ser aberta ao capital privado. O desejo de abrir capital foi confirmado aos presidentes da TAM e da Gol, em reunião na Casa Civil. Está certo ainda que haverá trocas no segundo escalão do ministério, inclusive na Infraero. Em entrevista à rádio CBN, o presidente da Infraero disse, nesta quinta-feira, 26, que sob o comando de Jobim, o Conac será "revigorado". "Estou muito otimista", disse. Pereira afirmou que ainda não foi convidado pelo novo ministro a permanecer no cargo, mas acredita que ninguém foi convidado para substituí-lo. "Se for convidado (a permanecer no cargo) claro que vou continuar prestando serviços ao governo. Quando e aonde e se precisar. Se não houver necessidade mais eu me retiro sem trauma e tranqüilo e continuarei fiel ao presidente da República". Pereira deverá se encontrar com Jobim ainda nesta quinta.