Jobim convida Solange Paiva Vieira para Ministério da Defesa

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, está levando a economista Solange Paiva Vieira, ex-secretária de Previdência Complementar, para trabalhar com ele, fazendo estudos econômicos para o Ministério. Jobim pediu nesta quinta-feira, 2, ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que lhe cedesse a economista, que é funcionária de carreira do banco e vinha ocupando o cargo de gerente da área de crédito. Quando era presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Jobim já tinha contratado os serviços técnicos de Solange para preparar uma proposta para facilitar o pagamento dos precatórios por parte de estados e municípios. A economista é mais conhecida por ter criado o fator previdenciário, fórmula que estimula o adiamento da aposentadoria para que o benefício pago seja maior. Depois de sair da SPC, ela foi diretora-superintendente do fundo de pensão dos funcionários da Embratel, o Telos. Anteriormente, ela já tinha ocupado o cargo de diretora geral de administração da Advocacia Geral da União (AGU). Solange fez mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com dissertação sobre o tema da privatização. Ela foi orientada, na época, pelo atual diretor do Itaú Sérgio Werlang.