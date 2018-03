Jobim critica duopólio TAM-Gol e diz que malha aérea mudará

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, criticou nesta quinta-feira, 2, o domínio do mercado de aviação do País por parte de duas empresas - a Gol e a TAM. "Temos um problema de duopólio", disse ao abrir o Fórum Extraordinário sobre a crise da aviação, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Jobim afirmou que o governo não negocia, "em hipótese alguma, nesse momento, que Congonhas seja um 'hub', (um centro de distribuição de vôos para outras localidades)". Segundo ele, isso significa uma revisão da malha aérea das empresas. "As empresas anunciam que terão problemas. Não há dúvida de que terão problemas, mas não será o problema dos mortos que tivemos esse ano", disse. Além disso, de acordo com ele, "há um problema que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) conhece muito bem, que é o de que não há regra legal sobre o problema de tarifas", afirmou. Jobim disse que no momento o governo está trabalhando para apagar um incêndio e progressivamente vai trabalhar também no médio e longo prazo. Nesse cenário de tempo mais longo, disse que a aviação regional talvez possa voltar. "O mundo inteiro compra aviões da Embraer. O Brasil não", afirmou, atribuindo o fato à ausência de aviação regional do País. Jobim também disse que é necessário estudar outros tipos de transporte como ferroviário. Segurança O ministro disse ainda que a premissa para o setor aéreo é a segurança e ela "condicionará as regras de desenvolvimento". Ele ressaltou que antes não se falava de problemas de pista e de equipamentos de controle de aeroportos, mas apenas do desconforto nos terminais de passageiros. Segundo Jobim, com a mudança da malha aérea, "vai haver um desconforto inicial, mas se o preço da segurança for o desconforto momentâneo, haverá desconforto momentâneo". Jobim também declarou que vai sentar à mesa com as empresas para negociar, mas deixando claro que há um "princípio inamovível", que é a segurança. Segundo ele, é necessária tranqüilidade para fazer as investigações sobre o acidente em Congonhas, no mês passado. "Não contem comigo para qualquer antecipação de juízo", afirmou. De acordo com ele, pode haver um complexo de causas que poderão levar a co-responsabilização.