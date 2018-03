Jobim diz que não sabe onde dinheiro da Infraero é investido

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou nesta quarta-feira, 22, em depoimento na Comissão de Infra-Estrutura do Senado, que não sabe onde está indo o dinheiro da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). "Não sabemos quais os aeroportos estão dando prejuízos e onde está sendo investido", afirmou Jobim. Zuanazzi defende Anac de acusações em relação a Congonhas Jobim quer maior fiscalização na manutenção das aeronaves Jobim não aceita pedido das empresas em relação a Congonhas 'Fraude' da Anac contribuiu para acidente da TAM, diz juíza De acordo com Jobim, o Estado precisa atender às cidades onde estão os recursos. "A única coisa que ainda não há no mundo são pistas privatizadas, mas terminais são privatizados", afirmou o ministro, em relação a uma possível privatização dos aeroportos. Em relação aos investimentos no ministério, Jobim afirmou que "havia uma pretensão de ter um teto de R$ 9 bilhões para investimento da Defesa". Segundo ele, cerca de R$ 1,3 bilhão serão investidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Sobre a falta de investimento das empresas aéreas, o ministro afirmou que é preciso atrair investidores interessados em suprir a demanda do setor. "O problema é admitir ou ter necessidade para capitalizar empresas", afirmou. "Não é questão de estatizar ou internacionalizar, mas é questão de termos recursos para alimentar o capital estrangeiro e sairmos do controle de duas grandes empresas do setor", disse o ministro.