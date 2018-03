Jobim diz que PF colherá DNA para identificar vítimas

Profundidade na área dos destroços chega a 3 mil metros

Jobim crê que ainda é possível achar caixa-preta, diz Lula

Aeronáutica localiza mais destroços; navio da Marinha chega à região

Após participar do sétimo balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o ministro disse que a responsabilidade de recuperar a caixa-preta do Airbus A330 - desaparecido na madrugada da última segunda-feira - é do governo francês e que a prioridade do governo brasileiro é recolher destroços e resgatar corpos das vítimas.

Jobim garantiu que a hipótese de atentado como causa do acidente com a aeronave não foi cogitada. Ele também negou que aviões que participam das buscas tenham localizado corpos de vítimas. O ministro reforçou que, assim que isso ocorrer, eles serão levados inicialmente para Fernando de Noronha e, em seguida, para Recife (PE).

Sobre a mancha de 20 quilômetros de extensão - localizada hoje pela Força Aérea Brasileira (FAB) na região onde foram encontradas destroços - Jobim afirmou que a tese de que o piloto poderia ter tentado um pouso forçado na água ainda não pode ser comprovada. "São hipóteses. Não há nenhuma conclusão. Queremos trabalhar com dados e eles virão depois do levantamento", disse.