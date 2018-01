Jobim diz que vai propor compensação por atrasos de vôos

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou que pretende encaminhar na próxima semana à Casa Civil a proposta de compensação oferecida aos passageiros, por atraso nos vôos das companhias aéreas. Ele não adiantou nada do texto e disse que não está decidido se a proposta será encaminhada ao Congresso Nacional por medida provisória ou projeto de lei. O ministro comemorou os últimos resultados do funcionamento dos aeroportos durante o carnaval. Segundo o ministro existe uma previsão de crescimento de 10% no número de passageiros neste ano, e que o governo precisa agora tornar compatível a estrutura aeroportuária com a demanda. "Temos todo um processo de otimização. Temos um problema não resolvido, que é de médio prazo, que é a infra-estrutura aeroportuária e queremos acelerar esse processo", disse o ministro, reconhecendo que nem todos os problemas nos aeroportos estão resolvidos. "O fato é que os atrasos resolveram, os problemas dos aeroportos resolveram, mas nós precisamos acelerar esse processo. O que é fundamental, a segurança, está resolvida. Agora temos de partir para um segundo momento, que é de oferecer conforto aos passageiros", disse.